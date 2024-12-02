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Московский клуб пропустил восемь мячей в крайних двух турах РПЛ

02 Декабря 2024 • 12:45 Комментировать
Локомотив Москва
1:3
Химки

Московский «Локомотив» провалил два последних тура Российской премьер-лиги.

Подопечные Михаила Галактионова испытывают явные проблемы с обороной, пропустив восемь мячей в последних двух матчах чемпионата России, если матч с московским «Спартаком» (2:5) обещал быть тяжёлым, то три гола в домашней встрече с «Химками» (1:3) выглядят сенсационно.

Два поражения подряд опустили «Локомотив» на четвёртую строчку в турнирной таблице, отставание от лидера по-прежнему составляет пять зачётных баллов.

В следующем туре «железнодорожникам» предстоит сыграть на выезде против «Краснодара», это будет последний матч для «Локомотива» перед зимним перерывом.

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Локомотив Москва

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