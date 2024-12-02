Садыгов: «Думаю, что где-то нам повезло в игре с «Локомотивом»

Форвард подмосковных «Химок» Илья Садыгов прокомментировал гостевую победу над московским «Локомотивом» (3:1).

«Думаю, что где-то «Химкам» повезло в игре с «Локомотивом». У железнодорожников такая команда, которая обычно может рассчитывать на большее, чем этот результат», - цитирует Садыгова «РБ Спорт».

Победа над «Локомотивом» позволила «Химкам» подняться на 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре подопечные сыграют на выезде против московского «Динамо», матч состоится в воскресенье, 8-го декабря

24-летний Садыгов принял участие в 14 матчах «Химок» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей.