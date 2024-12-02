Экс-игрок «Кубани»: «По составу «Краснодар» лучший в РПЛ»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил «Краснодар», проигравший накануне «Спартаку» 0:3.

- Кордоба игрок зависимый. У него задача забить побольше, поднимать свой рейтинг. Сперцян тоже зависимый – от своего состояния. Если по травмам или ещё как-то они выпадают, то уже проблема огромная. Но по составу я считаю «Краснодар» лучшей командой в России, хотя все примерно одинаковые, – сказал Чугунов.

«Краснодар», отстающий сейчас от «Зенита» на одно очко, в последнем туре РПЛ 2024 года примет «Локомотив».

Фото: ФК «Спартак» Москва