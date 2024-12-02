Таранов - о разгроме «Краснодара»: «Это была нечемпионская игра»

Экс-футболист Иван Таранов поделился впечатлениями от поединка между «Краснодаром» и московским «Спартаком» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги. «Быки» на домашнем стадионе потерпели крупное поражение со счетом 0:3.

«Надо было брать своё дома при полном стадионе. Но это была нечемпионская игра. Если хочешь бороться за первое место, надо выходить и побеждать. У «Краснодара» пока такой черты нет», - цитирует Таранова «Чемпионат».

После 17 проведенных туров Российской премьер-лиги краснодарский клуб набрал 38 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» с 34 очками находится на третьей строчке.