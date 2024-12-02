Мостовой – о результатах «Спартака: «Это всё потому, что Станкович – футбольный человек»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о результатах московского «Спартака».

«Наконец-то «Спартак» начал играть так, как должен играть. С таким составом команда точно должна быть в тройке. Это все потому, что Станкович — футбольный человек», – цитирует Мостового «РБ Спорт».

Вчера, 1-го декабря, «Спартак» на выезде уверенно переиграл «Краснодар» (3:0), а туром ранее «красно-белые» на своём поле разгромили «Локомотив» (5:2). Победная серия подопечных Станковича в чемпионате России насчитывает уже пять матчей. Вчерашняя победа позволила «Спартаку» подняться на третье место в чемпионате, отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять очков.