Семшов дал комментарий о победе «Спартака» над «Краснодаром»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал крупную победу московского «Спартака» над «Краснодаром» в поединке 17-го тура чемпионата страны.

«Спартак» заслуженно победил. Он полностью переиграл «Краснодар» по всем аспектам. В последнее время красно-белые показывают чемпионскую игру», - передает слова эксперта «Советский спорт».

Напомним, что встреча состоялась в прошедший уик-энд и завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:0.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 34 балла и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на пять пунктов.