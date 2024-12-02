«Фратрия» - о победе «Спартака»: «Мясной праздник в Краснодаре!»

«Фратрия», группировка болельщиков московского «Спартака», посредством социальных сетей отреагировала на крупную победу над «Краснодаром» в поединке 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Мясной праздник в Краснодаре! «Спартак» нанёс первое поражение «Краснодару» в РПЛ - 3:0! «Спартак» выиграл пятый матч подряд в РПЛ! КБ вышли на третье место в чемпионате», - говорится в публикации «Фратрии».

«Спартак» занимает третье место в таблице и отстает от лидирующего петербургского «Зенита» на пять баллов. В рамках следующего тура чемпионата России подопечные Деяна Станковича на домашнем стадионе «Лукойл Арена» примут «Пари НН». Встреча состоится в субботу, 7 декабря.