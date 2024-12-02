Денис Попов: «Спартак» ищет себя, а «Краснодар» просто хорошая команда»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матчей «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива» в семнадцатом туре чемпионата России.

- «Краснодар» разгромлен «Спартаком».

- В очередной раз «Краснодар» показал, что пока остаётся просто хорошей командой. Но быть хорошей командой и быть чемпионом – это разные вещи.

- А «Спартак» какая команда?

- Та, которая ищет себя, учитывая частую смену тренеров и футболистов в последние годы. Матчи с «Локомотивом» и «Краснодаром» дали надежду болельщикам «Спартака», что он на правильном пути. Ну а дальше посмотрим.

- Почему «Зенит» проиграл «Крыльям Советов»?

- Он банально поплатился, подумав, что победа уже у него в кармане. Питерцы вышли недонастроенными, с шапкозакидательским настроением. Да ещё и всю неделю до этого мусолили ситуацию с «Крыльями» непонятную. Зенитовцы рассчитывали, что возьмут их голыми руками, но не тут-то было. Играть до конца надо. Тем интересней чемпионат. Пока всё закономерно.

- «Локомотив» тоже потерпел домашнее поражение – от «Химок».

- Я же говорю, что хороших футболистов, тренеров и команд не так уж и мало. Но чемпионов – единицы. Чтобы выиграть чемпионат, нужно совершенно другое. И это видно на дистанции, а не только в отдельно взятых матчах. То, что показывают сейчас «Краснодар» и «Локомотив», делали в прошлом сезоне «Краснодар» и «Динамо». На данный момент «Зенит» более убедителен в том плане, – отметил Денис Попов.

Санкт-петербургский клуб сохраняет первое место с преимуществом над вторым в одно очко.