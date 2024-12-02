Прудников: «Угальде зимой не уйдёт из «Спартака»

Экс-нападающий московского «Спартака» Александр Прудников считает, что форвард Манфред Угальде может покинуть московский клуб в ближайшие сезоны.

«Наверное, он уйдёт не в зимнее трансферное окно, да и в целом, может быть, не в этом сезоне, а в следующем. Но мы не знаем, какие у него условия в контракте», – цитирует Прудникова Metaratings.

Угальде находится в невероятной форме и по праву лидирует в бомбардирской гонке в Российской премьер-лиге. 22-летний коста-риканский нападающий сыграл 21 матч за «красно-белых» в нынешнем сезоне, забил 15 голов и отдал три голевые передачи. Контракт Манфреда со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2028 года.