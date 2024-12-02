Ещенко отреагировал на победу «Спартака» в Краснодаре

«Спартак» и с «Локомотивом» хорошо сыграл. С «Краснодаром» тоже хорошо выглядели. Есть сплочённость. Последнюю игру надо закончить на хорошей ноте и отдыхать, зная, что ты в тройке», - передает слова Ещенко «Чемпионат».