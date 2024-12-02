Ещенко отреагировал на победу «Спартака» в Краснодаре

Экс-футболист столичного «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал победу «красно-белых» над «Краснодаром» в поединке 17-го тура Премьер-лиги. «Народная команда» выиграла со счетом 3:0.
«Спартак» и с «Локомотивом» хорошо сыграл. С «Краснодаром» тоже хорошо выглядели. Есть сплочённость. Последнюю игру надо закончить на хорошей ноте и отдыхать, зная, что ты в тройке», - передает слова Ещенко «Чемпионат».
После 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 34 балла и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Стнковича отстают от идущего первым петербургского «Зенита» на пять очков. В следующем матче РПЛ «красно-белые» у себя дома примут «Пари НН».
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