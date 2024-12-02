Созин ответил, за сколько «Спартаку» стоит продать Угальде

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мыслями о поединке 17-го тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:0.
«Спартак» в матче с «Краснодаром» выглядел шикарно. Если кто-то даст за такого Угальде € 30 млн – надо отдавать. В тройку можно попасть и без Угальде», - передает слова аналитика «Чемпионат».
Напомним, что в прошедшей встрече Угальде оформил дубль. Нападающий уверенно лидирует в бомбардирской гонке Российской премьер-лиги, записав на свой счет 14 забитых мячей.
«Спартак» идет на третьем месте по итогам 17 туров Премьер-лиги.
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