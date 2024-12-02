Радимов высказался после 3:0 «Спартака» в Краснодаре

Экс-игрок петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов прокомментировал гостевую победу московского «Спартака» над «Краснодаром» в рамках 17-го тура чемпионата России. «Красно-белые» выиграли с крупным счетом 3:0.

«Когда хороши - тогда хороши! Поздравления вам, заклятые! Классный футбол», - говорится в телеграм-канале эксперта.

После гостевого успеха «Спартак» набрал 34 балла. Подопечные Деяна Станковича делят третье-четвертое места со столичным «Локомотивом». «Красно-белые» отстают от идущего первым петербургского «Зенита» на пять очков.