Гальдамес прокомментировал победу над «Зенитом»

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес высказался о победном результате в матче с петербургским «Зенитом». Самарская команда одолела лидера Премьер-лиги со счетом 3:2.
«Это очень важная победа. Она поможет нам подняться в таблице. Думаю, мы выиграли у лучшей команды, которая есть в российском чемпионате. Они доказывают это уже очень давно», - передает слова футболиста «Чемпионат».
После 17 туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 18 баллов и занимают десятое место в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате России подопечные Игоря Осинькина сыграют против «Ростова» в рамках 18-го тура. Встреча пройдет в субботу, 7 декабря.
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