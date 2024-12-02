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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гальдамес прокомментировал победу над «Зенитом»

02 Декабря 2024 • 11:05 Комментировать

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес высказался о победном результате в матче с петербургским «Зенитом». Самарская команда одолела лидера Премьер-лиги со счетом 3:2.

«Это очень важная победа. Она поможет нам подняться в таблице. Думаю, мы выиграли у лучшей команды, которая есть в российском чемпионате. Они доказывают это уже очень давно», - передает слова футболиста «Чемпионат».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 18 баллов и занимают десятое место в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате России подопечные Игоря Осинькина сыграют против «Ростова» в рамках 18-го тура. Встреча пройдет в субботу, 7 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Томас Галдамес ещё теги
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