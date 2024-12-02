Песьяков: «У «Крыльев Советов» был бездарный старт»

Страж ворот самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился мыслями о выступлении команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Как говорится в русской пословице, пока петух не клюнет. Старт был бездарный, будем откровенны. Надеюсь, сейчас у нас получится немножко выправить ситуацию», - передает слова голкипера «Чемпионат».

Напомним, что в последнем матче Премьер-лиги «Крылья Советов» на выезде сенсационно победили петербургский «Зенит» со счетом 3:2. После 17 туров чемпионата России подопечные Игоря Осинькина с 18 баллами располагаются на десятой позиции в таблице. Следующий матч «Крылья» проведут на выезде с «Ростовом».