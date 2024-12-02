Тюкавин: «Захарян по контракту ещё 80 лет в «Сосьедаде»

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о карьере российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реал Сосьедаде».

«Адаптируется ли он к Ла Лиге? Конечно, адаптируется. Он по контракту ещё 80 лет в «Сосьедаде», так что всё нормально будет. Надеюсь, заиграет», - передает слова нападающего «Комсомольская правда».

В текущем сезоне Захарян не сыграл ни одного поединка за испанскую команду. Хавбек находится в лазарете из-за травмы.

Арсен перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2029-м году.