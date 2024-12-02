Кривцов прокомментировал поражение «Краснодара» от «Спартака»

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов высказался о домашнем поражении от московского «Спартака» в рамках 17-го тура чемпионата России. Это фиаско стало первым для «быков» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Рано или поздно любая серия заканчивается. Со «Спартаком» не получилась игра, поэтому и проиграли. Нет понимания, почему «Краснодар» начал испытывать проблемы с набором очков», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионат».

Напомним, что встреча прошла на стадионе в Краснодаре и завершилась крупным поражением хозяев со счетом 0:3. После 17 туров Премьер-лиги подопечные Мурада Мусаева набрали 38 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.