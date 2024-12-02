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Гарре: «Сергеев может забивать ещё больше»

02 Декабря 2024 • 10:43 Комментировать
Зенит
2:3
Крылья Советов

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о нападающем Иване Сергееве, оформившем дубль в ворота «Зенита» (3:2).

«Иван может забивать еще больше, и я уверен, что дубль «Зениту» поможет ему психологически. Самое главное, что мы выиграли, и Иван сильно в этом помог», – цитирует Гарре Metaratings.

Сергеев в последние сезоны регулярно сталкивается с критикой со стороны общественности, 29-летний россиянин вернулся в «Крылья Советов» в сентябре, проведя вторую половину прошлого сезона в самарском клубе на правах аренды. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Гарре сыграл 13 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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Крылья Советов Иван Сергеев Бенхамин Гарре ещё теги

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