Гарре: «Сергеев может забивать ещё больше»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о нападающем Иване Сергееве, оформившем дубль в ворота «Зенита» (3:2).

«Иван может забивать еще больше, и я уверен, что дубль «Зениту» поможет ему психологически. Самое главное, что мы выиграли, и Иван сильно в этом помог», – цитирует Гарре Metaratings.

Сергеев в последние сезоны регулярно сталкивается с критикой со стороны общественности, 29-летний россиянин вернулся в «Крылья Советов» в сентябре, проведя вторую половину прошлого сезона в самарском клубе на правах аренды. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Гарре сыграл 13 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.