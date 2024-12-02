Тренер «Ростова»: «Осипенко мог бы заиграть в «Ювентусе»

Член тренерского штаба «Ростова» Виктор Онопко отреагировал на слова Николая Писарева о том, что защитник команды Максим Осипенко мог бы играть за туринский «Ювентус».

«Я согласен с тем, что Осипенко мог бы заиграть в «Ювентусе». Чем Максим так хорош? Вы сами видели на поле с «Пари НН», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Осипенко защищает цвета «Ростова» с 2020 года. В текущем сезоне Максим сыграл 22 поединка, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Срок действующего контракта футболиста с клубом рассчитан до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.