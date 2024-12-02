Бубнов отреагировал на сенсационное поражение «Зенита»

В рамках 17-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем поле потерпел сенсационное поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 2:3. Об этом результате высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Зенит» применял аварийный вариант в атаке, сильное давление оказывали, но соперник выстоял. И всё же без отличной игры Песьякова, думаю, «Крылья» не выдержали бы подобного натиска», - передает слова Александра Sportbox.

После 17 туров чемпионата России «Зенит» с 39 баллами продолжает лидировать в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко. Далее располагаются «Локомотив» и «Спартак», набравшие по 34 балла.