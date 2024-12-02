Заварзин: «В «Крылья Советов» сейчас может прийти только тренер-самоубийца»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин в разговоре с журналистами поделился мнением о возможном увольнении Игоря Осинькина с поста главного тренера самарских «Крыльев Советов».

«Если Осинькин уйдет, команду возглавит кто-то из дубля или местных специалистов. Сегодня со стороны прийти может только тренер-самоубийца или тот, кто готов к прямой дороге в Первую лигу», - передает слова Заварзина «Спорт день за днём».

Напомним, что Осинькин занимает пост рулевого самарского коллектива с 2020 года.

В последнем матче «Крылья Советов» на выезде сенсационно победили «Зенит» со счетом 3:2. После 17 туров Премьер-лиги самарский клуб набрал 18 очков и занимает десятое место в таблице.