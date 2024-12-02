Мостовой: «Спартак» провёл лучший матч в сезоне»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой в беседе с журналистами высказался о гостевой победе «красно-белых» над «Краснодаром» (3:0) в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Ребята сыграли здорово, все 90 минут отпахали. Не было минутного момента, чтобы «Краснодар» перехватил инициативу. На данный момент это лучший матч «Спартака» в сезоне», - приводятся слова ветерана на страницах «Советского Спорта».

Напомним, что в прошедшей встрече голами отметились форвард Манфред Угальде (2) и полузащитник Эсекьель Барко.

После 17 туров «красно-белые» с 34 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.