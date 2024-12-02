Бубнов: «У «Спартака» есть шансы на первое место»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мыслями о перспективах «красно-белых» после гостевой победы над «Краснодаром» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Появляются реальные шансы побороться за второе и, возможно, даже первое место. Можно сказать, вступают в борьбу за чемпионство. «Пари НН» должны спокойно обыгрывать», - передает слова эксперта Sportbox.

Напомним, что «Спартак» одержал крупную победу в Краснодаре со счетом 3:0.

После 17 туров Премьер-лиги «народная команда» набрала 34 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице. Клуб отстает от лидера на пять очков.