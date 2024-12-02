Бубнов сделал прогноз на точный счёт в матче «Ахмат» - «Динамо»

В заключительном матче 17-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на своем поле примет московское «Динамо». Об этом матче поделился мыслями футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:2. «Бело-голубые» подойдут ко встрече практически в оптимальном составе. «Ахмату» нужно идти вперёд, чтобы победить, этим могут воспользоваться москвичи. «Динамо» окажется сильнее», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч «Ахмат» - «Динамо» состоится на стадионе в Грозном сегодня, 2 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают предпоследнее место в таблице, а гости находятся на пятой строчке.