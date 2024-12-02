Угальде оценил шансы «Спартака» обогнать «Зенит»

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде в беседе с журналистами поделился мыслями касательно шансов «народной команды» на чемпионский титул.

«Возможно ли, что «Спартак» обгонит «Зенит» в чемпионской гонке? Мы сделаем все возможное и постараемся обойти их. Это футбол - шансы 50 на 50», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

В последнем матче чемпионата России «Спартак» на выезде встречался с «Краснодаром». Подопечные Деяна Станковича одержали крупную победу со счетом 3:0.

После 17 туров «красно-белые» набрали 34 балла и отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков.