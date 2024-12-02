Атакующий полузащитник Диего Тарзия, выступающий за аргентинский «Индепендьенте», не переедет в РПЛ.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московскому «Спартаку» не интересен этот футболист. Скауты «красно-белых» не просматривали Тарзию, о чем ранее писали телеграм-каналы.

«Спартак» в последнем матче на выезде встречался с «Краснодаром». Поединок завершился крупной победой «красно-белых» со счетом 3:0. После этого поединка подопечные Деяна Станковича набрали 34 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч «Спартак» сыграет против «Пари НН».