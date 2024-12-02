Кордоба высказался после разгрома от «Спартака»

«Мы провели не очень хороший матч. Это худший матч «Краснодара» в сезоне? Не знаю... проиграли. Если бы выиграли, то, наверное, был бы лучший. Виновных искать не надо», - передает слова колумбийского нападающего «Спорт-Экспресс».