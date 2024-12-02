Кордоба высказался после разгрома от «Спартака»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал домашнее поражение от московского «Спартака» в рамках 17-го тура чемпионата России. «Быки» уступили со счетом 0:3, потерпев первое фиаско в текущем розыгрыше РПЛ.
«Мы провели не очень хороший матч. Это худший матч «Краснодара» в сезоне? Не знаю... проиграли. Если бы выиграли, то, наверное, был бы лучший. Виновных искать не надо», - передает слова колумбийского нападающего «Спорт-Экспресс».
После 17 туров чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 38 баллов и занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Краснодар» отстает от лидирующего «Зенита» всего на одно очко.
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