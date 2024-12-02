Кордоба: «Краснодар» думает о чемпионстве»

Центрфорвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался относительно поражения от московского «Спартака» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. «Быки» на домашнем стадионе проиграли столичному клубу с крупным счетом 0:3.

«Какие шансы на чемпионство? «Краснодар» думает о нем», - передает слова колумбийского нападающего «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что это первое поражение краснодарского коллектива в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги. Подопечные Мурада Мусаева с 38 баллами занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.