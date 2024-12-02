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Кордоба: «Краснодар» думает о чемпионстве»

02 Декабря 2024 • 09:13 Комментировать

Центрфорвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался относительно поражения от московского «Спартака» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. «Быки» на домашнем стадионе проиграли столичному клубу с крупным счетом 0:3.

«Какие шансы на чемпионство? «Краснодар» думает о нем», - передает слова колумбийского нападающего «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что это первое поражение краснодарского коллектива в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги. Подопечные Мурада Мусаева с 38 баллами занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба
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