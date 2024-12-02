Сперцян прокомментировал поражение от «Спартака»

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян дал комментарий по поводу вчерашнего поражения от московского «Спартака» в рамках 17-го тура Премьер-лиги.
«Бывают такие игры. Мы пропустили простые мячи, особенно первый. Такие игры бывают. Максимально неприятно. Но мы должны быть сильными и держаться вместе», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».
Напомним, что поединок состоялся на стадионе в Краснодаре в минувший уик-энд. Подопечные Мурада Мусаева потерпели крупное поражение со счетом 0:3.
По итогам 17 туров Премьер-лиги «Краснодар» занимает второе место, а «Спартак» - четвертое.
Бан пользователя