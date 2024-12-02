Глебов рассказал, как перед ним извинился игрок «Пари НН»

Хавбек «Ростова» Данил Глебов заявил, что форвард «Пари НН» Хуан Боселли принес ему извинения за нарушение в поединке 17-го тура чемпионата России.

«После матча поговорил с Боселли, он извинился. Никаких вопросов и претензий нет. Хотел сыграть в мяч», - передает слова российского полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что поединок прошел на стадионе в Ростове-на-Дону и завершился разгромной победой «жёлто-синих» со счетом 4:0.

После 17 туров Российской премьер-лиги подопечные Валерия Карпина набрали 23 балла и занимают седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч «Ростов» проведет с «Крыльями Советов».