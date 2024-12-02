Угальде назвал трёх главных соперников в бомбардирской гонке РПЛ

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде дал комментарий по поводу бомбардирской гонки РПЛ. Легионер назвал своих главных соперников.

«Три моих главных оппонента в бомбардирской гонке? Батраков, Даку и Кордоба. Батракову всего 19? Круто, когда в юном возрасте ты проводишь такой сезон», - передает слова Угальде «Спорт-Экспресс».

Напомним, что накануне Манфред отметился двумя забитыми мячами в гостевом поединке с «Краснодаром» (3:0).

В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 15 матчах за «народную команду», записав на свой счет 15 забитых мячей и три результативных паса.