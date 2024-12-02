Бакаев ответил, был ли ошибкой переход в «Зенит»

Хавбек подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев в разговоре с журналистами высказался касательно своей карьеры.
«Переход в «Зенит» был ошибкой? В своей карьере я ничего бы не менял, даже если бы была возможность», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Бакаев защищает цвета подмосковного коллектива на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит петербургскому «Зениту».
В нынешнем сезоне Зелимхан поучаствовал в 17 поединках за «сине-бело-голубых». Полузащитник записал на свой счет шесть забитых мячей.
В настоящий момент «Химки» с 16 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
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