Форвард «Спартака» Угальде: «Счастлив, что начал забивать»

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде в беседе с журналистами высказался о своей возросшей результативности.
«Счастлив, что начал забивать. Это благодаря команде. Одноклубники создают много моментов. Было непросто, когда у меня была неудачная серия без голов, но это часть процесса. Я доволен собой сейчас», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».
Напомним, что во вчерашнем поединке 17-го тура Премьер-лиги «Спартак» на выезде крупно победил «Краснодар» со счетом 3:0. Угальде отметился двумя забитыми мячами. Манфред уверенно лидирует в бомбардирской гонке РПЛ. Нападающий записал на свой счет 14 забитых мячей.
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