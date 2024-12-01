Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин прокомментировал очередную неудачу «Локомотива»

01 Декабря 2024 • 23:04 Комментировать
Локомотив Москва
1:3
Химки

Московский «Локомотив» потерпел очередное поражение, в предыдущем туре подопечные Михаила Галактионова проиграли московскому «Спартаку», а сейчас оказались слабее «Химок» -   1:3. Экс нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о неудачах команды, он обратил внимание на проблемы с обороной:

- Нет, защитники-то не молодые, но что-то ошибки в обороне были непонятные. А так, конечно же, обидное поражение. Не могут просто выйти на свой уровень и почувствовать уверенность. Отсюда нервозность, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.

Несмотря на два поражения подряд, «Локомотив» остаётся на третьем месте в турнирной таблице.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин

Новости по матчу

Сегодня, 01 Декабря
23:04
Булыкин прокомментировал очередную неудачу «Локомотива»
19:09
Вратарь «Химок» - о Сафонове: «Мне интересно смотреть, как против Сафонова играют топовые нападающие»
18:46
Вера раскрыл причину, почему «Химки» одержали две победы над «Локомотивом» в РПЛ
18:44
Джикия объяснил, почему считает «Локомотив» опасной командой
18:37
Смородская высказалась о сенсационном поражении «Локомотива»
18:30
Джикия прокомментировал сенсационную победу над «Локомотивом»
18:16
Зелимхан Бакаев высказался о своих голах «Локомотиву»
17:15
Наумов: «Химки» разрывали Баринова, игра Монтеса - катастрофа»
17:11
Галактионов: «Нам не удаётся вернуться на те рельсы по игровой уверенности»
16:59
Галактионов: «Понятно, что уверенность в своих силах чуть-чуть растеряли»
16:56
Белоус вынес неутешительный вердикт по «Локомотиву»
16:48
Зелимхан Бакаев: «Хет-трик из ассистов был против «Локомотива», сейчас голы получается забивать»
16:04
Кто подвёл «Локомотив» под новое поражение от «Химок»: три худших игрока матча РПЛ
16:04
«Локомотив» впервые в истории проиграл «Химкам» дважды в сезоне РПЛ
15:58
«Локомотив» опять проиграл «Химкам» в РПЛ, продлив неудачную серию до трёх матчей 4
15:34
«Химки» забили третий гол в ворота «Локомотива» 1
15:11
Заболотный не сможет сыграть против «Динамо»
14:38
«Химки» повторно ведут в матче с «Локомотивом»
14:34
Сарвели сравнял счёт в матче «Локомотив» - «Химки»
14:32
Черчесов приехал на матч РПЛ
14:23
«Локомотив» достаточно быстро пропустил в матче с «Химками»
14:00
Артига: «Вообще ничего не слышал про свою отставку»
13:54
Галактионов: «Фактически трёх суток нет после кубкового матча с «Динамо»
13:30
«Локомотив» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 2
02:02
Локомотив - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Ноября
16:19
Наумов предрёк «Локомотиву» тяжёлый матч с «Химками»
14:10
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Химки чемпионата России — 1 декабря 2024
10:26
Ставка и прогноз на точный счёт матча Локомотив — Химки РПЛ — 1 декабря 2024
04:54
​Гладилин: «В матче «Химок» и «Локомотива» нет фаворита»
29 Ноября
21:44
​Масалитин: «Химки» могут огорчить «Локомотив»
18:49
Кудряшов дал совет Батракову
14:46
Джикия высказался о финальных играх «Химок» в 2024 году
14:21
Кудряшов рассказал, почему Джикия не уехал в Европу
14:01
Оленев отреагировал на возможный уход с поста гендиректора «Химок»
28 Ноября
23:43
Бесплатная ставка и прогноз на матч Локомотив – Химки чемпионата России – 1 декабря 2024
14:16
Карпукас выделил лучших игроков РПЛ
26 Ноября
17:06
«Батраков может стать мировой звездой» — Антич
15:38
Мирзов: «Не согласны с 13-м местом в РПЛ»
18 Ноября
18:13
Гуренко назвал главные козыри «Локомотива» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Боссы «Реала» предали тренера, у Зидана появилось неожиданное место работы, а Неймар вернётся в топ-клуб: в главных слухах недели Романцев прокомментировал решение Карпина по Дзюбе У Гвардиолы спросили, является ли «Ливерпуль» лучшей командой Европы «Реал» обратился к Зидану за помощью Роналду сделал заявление после второго дубля подряд Тренер «Ливерпуля» Слот ответил на слова Беллингема «Реал» обратился к «Барселоне» «Реал» и «Ливерпуль» могут совершить громкий обмен игроками Появились хорошие новости по Мбаппе и Беллингему Маршрутка для Месси: как Россия удивляла великого аргентинца
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию «Реал» - «Хетафе»: Реал» - «Хетафе - 2:0 Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом»
Спортивные новости
«Динамо» в овертайме дожало «Куньлунь» в матче КХЛ «Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ СКА в гостях выиграл результативную перестрелку у «Амура» Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Зенит Зенит
Крылья Советов Крылья Советов
2
3
1.26 5.80 9.80
Видео
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Факел Факел
0
0
2.20 3.15 3.35
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Спартак Москва Спартак Москва
0
3
2.09 3.80 3.05
Видео
02.12.24 в 19:00
Ахмат Ахмат
Динамо Москва Динамо Москва
3.65 3.90 1.84
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Декабря
23:04 · Россия. Премьер-лига
Булыкин прокомментировал очередную неудачу «Локомотива»
22:47 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что после победы над «Краснодаром» «Спартак» включился в чемпионскую гонку 2 эксклюзив
22:44 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий - о шести голах Угальде в двух последних матчах: «Это чудеса» эксклюзив
22:25 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Силы тоже не безграничны, аэропорт закрыт, ужасная логистика»
22:18 · Россия. Премьер-лига
Агент допустил приезд Нестора в Россию эксклюзив
22:14 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «Краснодар» здорово начал, довольно агрессивно играл, но мы смогли правильно на это ответить»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Роналдо спокойно относится к своей безголевой серии»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Салихова назвала поражение «Краснодара» от «Спартака» позорным
21:54 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Факела» Климов: «Ничего, очко тоже в плюс»
21:52 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» выиграл всухую три гостевых матча РПЛ подряд впервые за 8 лет – тогда стали чемпионами
21:48 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Конечно, результатом немного разочарованы»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Такого не было со времён Карреры: «Спартак» выдал яркую серию в РПЛ
21:41 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» ворвался в топ-3 РПЛ
21:40 · Россия. Премьер-лига
Пальцев: «Не получилось победить, больше обидно»
21:36 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» остановил затяжную серию «Краснодара» без поражений
21:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» разгромил «Родину» в последнем матче года
20:42 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о проблемах Соболева в «Зените»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Капитан самолёта «Динамо» совершил посадку в другом городе – подробности
20:28 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал провальный результат «Зенита» в РПЛ 1
20:14 · Россия. Премьер-лига
Федорищев пригрозил агенту Андрееву 1
20:06 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Угальде ушёл в серьёзный отрыв в гонке бомбардиров РПЛ
20:05 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» во второй раз забил «Краснодару», дубль на счету Угальде
19:59 · Россия. Премьер-лига
«Не отпустят»: Федорищев дал чёткий ответ по будущему Осинькина в «Крыльях Советов» 1
19:52 · Россия. Премьер-лига
Угальде открыл счёт в матче «Краснодар» - «Спартак»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Аршавин прокомментировал провальный результат «Зенита»
Все новости