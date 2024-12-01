Булыкин прокомментировал очередную неудачу «Локомотива»

Московский «Локомотив» потерпел очередное поражение, в предыдущем туре подопечные Михаила Галактионова проиграли московскому «Спартаку», а сейчас оказались слабее «Химок» - 1:3. Экс нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о неудачах команды, он обратил внимание на проблемы с обороной:

- Нет, защитники-то не молодые, но что-то ошибки в обороне были непонятные. А так, конечно же, обидное поражение. Не могут просто выйти на свой уровень и почувствовать уверенность. Отсюда нервозность, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.

Несмотря на два поражения подряд, «Локомотив» остаётся на третьем месте в турнирной таблице.