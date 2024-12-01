Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о крупной победе «Спартака» над «Краснодаром» (3:0) в матче 17-го тура РПЛ.

- Не ожидали такого разгрома «Краснодара»?

- Такой итог не стал для меня неожиданностью. «Спартак» до игры был фаворитом в этом матче. Многое зависит сейчас от подготовки и мотивации футболистов. То, что «красно-белые» показали во встрече с «Локомотивом», я не беру игру с «Ростовом», потому что там не было на поле восемь человек основного состава, и москвичи целенаправленно готовились к «Краснодару», вселило оптимизм. Команда была быстрее и сильнее. Сегодня тоже. Результат был сделан уже в первом тайме благодаря прекрасным голам Угальде. После этого гости не стали отсиживаться в обороне и сохранять счет, а по-прежнему играли в активный футбол, и были вознаграждены красивым голом Барко.

- Что происходит с Угальде? Это вспышка или его уровень?

- Угальде поймал игру. Тренер не дергает команду. На поле выходит один состав. Атакующая линия нашла взаимопонимание, и быстро начала взаимодействовать. А Манфред, как нападающий, очень резкий. Его нужно снабжать мячами. Он просто стал это использовать. У него появилась уверенность. Угальде забил фантастические мячи «Локомотиву» и «Краснодару», двум клубам, которые борются за медали. Это потрясающий результат.

- Не думаете, что Угальде скоро может оказаться в каком-нибудь топ-клубе Европы?

- Может. Если так будет забивать. «Спартак» - это трамплин для многих футболистов. Кто себя проявляет, спокойно может уехать в хороший клуб из топ-пяти чемпионатов. У Угальде хорошие перспективы. Если он так будет играть, то, конечно, уедет. И не надо его держать. Пусть парень едет и развивается дальше. Надо зарабатывать на нем деньги. Все равно его не удержишь, если он захочет уехать.

- Сегодня гостям удалось закрыть Кордобу. В этом тоже секрет успеха?

- Конечно. Его не держали персонально. Просто каждый играл против него в той зоне, где находился Кордоба. Хотя моменты у него были. Но как мне показалось, Джон начал нервничать, спешить, много фолить. А когда нападающий нервничает, у него мало что получается.

- В этом сезоне много критики было в адрес обороны «Спартака». Можно сказать, что сейчас игра в защите наладилась?

- Пока нельзя констатировать, что игра идеальная. Ошибки бывают. Команда обороняется числом. Тактика с четырьмя защитниками и двумя опорными хавбеками – идеальная для «Спартака» при таких нападающих.

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- «Зенит» сегодня проиграл и дал шанс «Краснодару» вернуться на первую строчку. Может, «быки» перегорели из-за этого?

- У «Спартака» была такая же мотивация, потому что команда борется за медали. Не думаю, что результат «Зенита» играл какую-то роль.

- «Спартак» включился в чемпионскую гонку?

- Да. Сейчас отрыв в пять очков. При трехочковой системе это не много. Если так будет продолжаться, то при осечках «Зенита» побороться можно. А сейчас стабильно никто не играет. «Локомотив» колбасит, «Краснодар» тоже. У «Зенита», как показала встреча с «Крыльями Советов», тоже тяжело идет. Пока есть запас в пять очков, но убедительной игры нет. «Спартак» выглядит предпочтительнее.

Елена Григорьевская