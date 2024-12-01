Непомнящий - о шести голах Угальде в двух последних матчах: «Это чудеса»

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о крупной победе «Спартака» над «Краснодаром» (3:0) в матче 17-го тура РПЛ.

- Для вас итог матча стал неожиданным?

- Победа «Спартака» не стала неожиданной для меня, а вот как она достигнута – неожиданность со знаком плюс.

- Что больше всего удивило в игре москвичей?

- То, что по сегодняшнему матчу ни к одному игроку «Спартака» у меня нет не единой претензии. А вот если говорить о хозяевах, то там есть ребята, которые выпадали. Сама игра носила сумбурный, очень агрессивный характер, где «Спартак» победил ментально. Игроки южан несколько растерялись. Если все футболисты «красно-белых» сыграли на своем уровне и даже выше, то большинство игроков «быков» сыграли ниже своих возможностей. Это связываю с психологией, потому что уровень мастерства этих соперников примерно одинаковый. Но звезды москвичей сыграли просто блестяще.

- Вы сказали про психологию игроков «Краснодара». Может быть, на их игре сказалось поражение «Зенита», которое повлекло усиленное давление?

- К этому я и веду. Синдром лидерства очень трудный. Не все команды готовы к этому. Поэтому у питерцев есть преимущество перед южанами – у них богатый опыт лидерства и борьбы за золотые медали. У команды Мусаева пока этого нет. А психология всегда играет важную роль.

- Угальде забил шесть мячей в последних двух матчах. О чем это говорит?

- Это просто чудеса. Бывает, что когда нападающий в порядке в плане психологии, куража, у него залетает все, что можно. Ну и мастерство, конечно, впечатляет. Особенно, когда он принял из глубины передачу, одним касанием обработал и забил. Это не просто удача, а большое мастерство.

- То есть, мы сейчас видим истинный уровень Угальде? Это не просто вспышка?

- У него сто процентов есть тот уровень, на котором он сейчас играет. В прошлом сезоне он не мог его реализовать. Это опять же вопрос психологии. Нападающие - это особая категория футболистов. Когда их посещает вдохновение, они могут творить чудеса.

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- На что «Спартак» способен в этом сезоне?

- Сейчас команда уже на третьем месте. Она продолжит дальше в том же духе. Тут важно, у кого как пройдет зимний перерыв. Сможет ли команда выйти на нужный уровень. «Спартак» ведь сегодня просто перебегал «Краснодар». А что будет весной – вопрос.

Елена Григорьевская