Мусаев: «Силы тоже не безграничны, аэропорт закрыт, ужасная логистика»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Первый тайм начинался довольно неплохо для «Краснодара» с опасного момента. Но потом что-то пошло не так, после чего «Спартак» смог забить. Что пошло не так?

- Нам забили два относительно легких гола, мы проиграли там единоборства. После этого была какая-то растерянность в наших действиях, мы стали проигрывать дуэли, мы проиграли весь центр поля, и от этого не могли сыграть то, что мы обычно играем.

- Первое поражение для «Краснодара» в этом сезоне. С чем связана череда неудач? Все-таки предыдущего соперника вы должны были побеждать.

- Кого? «Химки»? Это вам так кажется, что мы должны. Силы тоже не безграничны, аэропорт закрыт, ужасная логистика. Все играют с нами, как с лидером, проводят свои лучшие матчи. Сегодня было плохой день, плохой матч. Ничего, надо найти силы через неделю на «Локомотив».

- Вы сделали много замен по ходу второго тайма, они как-то улучшили игру или не хватило?

- Если мы проигрываем 0:3, думаю, мы все сыграли плохо, я плохо сработал как тренер.