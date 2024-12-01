Агент Андре Кюри, который работает с полузащитником бразильского «Сан-Паулу» Родриго Нестором, ответил на вопрос о возможном переезде игрока в Россию.

«Готов ли Родриго Нестор приехать в Россию? Это возможно», - сказал Кюри сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось о том, что 24-летний Родриго Нестор интересен «Краснодару» и «Зениту». При этом, по данным «Евро-Футбола», контактов между российскими клубами и «Сан-Паулу» ещё не было.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Родриго Нестора в 9 миллионов евро. Полузащитник пока проводит в «Сан-Паулу» всю карьеру.