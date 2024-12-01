Угальде: «Краснодар» здорово начал, довольно агрессивно играл, но мы смогли правильно на это ответить»

Лучший футболист встречи «Краснодар» - «Спартак» Манфред Угальде для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- В чем секрет, что вы стали регулярно забивать и круто выглядите?

- Я сфокусирован на работе. Спасибо моим партнерам, которые создают моменты, и богу, что у меня так все складывается. Это здорово.

- Когда начался первый тайм, казалось, что «Спартаку» было сложновато, а после вы смогли переломить игру. За счет чего удалось создать те моменты? Это были наигранные комбинации?

- Действительно, сложная игра, особенно в первые 15 минут. «Краснодар» здорово начал, довольно агрессивно играл. Но мы смогли правильно на это ответить и забили два мяча, тем самым успокоив игру для нас самих.