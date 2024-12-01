Агент: «Роналдо спокойно относится к своей безголевой серии»

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо уже давно не может разродиться голом, его серия из сухих матчей достигла десяти кряду, он не может забить с сентября. Российские журналисты решили спросить его агента об этой странной и неприятной для нападающего серии. Хулио Сезар Гранха ответил, что футболист спокойно относится к этому и не особо переживает.

- Роналдо очень спокойно относится к этому, - цитирует слова агента «ВсеПроСпорт».

В семнадцатом туре российского чемпионата «Ростов» разгромил «Пари НН» со счётом 4:0. Седьмого декабря «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов», это будет последний матч в 2024 году.