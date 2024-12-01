Салихова назвала поражение «Краснодара» от «Спартака» позорным

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала результат главного матча семнадцатого тура Премьер-лиги. В нём «Спартак» обыграл «Краснодар» на выезде с крупным счётом 3:0.

«Наконец, «Спартак» разгромил «Краснодар», как в старые времена. Типичный «Краснодар» Мусаева вернулся. Вместо того, чтобы выйти на первое место при осечке «Зенита», «Краснодар» терпит позорное поражение на своём поле», - цитирует Салихову Metaratings.

«Краснодар» после семнадцати сыгранных туров располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с 38 очками. Лидирующий «Зенит» имеет в своём активе на один зачётный балл больше – 39. «Спартак» замыкает тройку с 34 очками в кармане.