Тренер «Факела» Климов: «Ничего, очко тоже в плюс»

Тренер «Факела» Валерий Климов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Махачкала.

- Это плюс такой матч команде «Факел», учитывая турнирное положение, или все-таки расстроены, потому что моменты были и особенно в первом тайме?

- Я думаю, что команда расстроена, потому что мы все-таки хотели выиграть. Вы правильно заметили, в первом тайме у нас было немного больше моментов. Но ничего, очко тоже в плюс.

- Вы отмечали, что два высоких нападающих, но основная угроза все-таки приходила с фланга. Брахими в первом тайме буквально затерзал соперника. Такой ли был план на игру? Именно с фланга подключать центр. Или это ситуативно получалось? Потому что нащупали слабое место в обороне соперника.

- Два нападающих свою работу делали, не давали свободно дышать защитникам и получали передачи, боролись и отдавали на фланги. С флангов были подачи.

- Квеквескири всегда такой заряженный и настолько дядька на поле, или таков образ капитана?

- Конечно, он наш лидер и капитан, всегда добавляет эмоций команде и всегда заряжен на победу. Такой, наверное, и должен быть.

- Отдельный привет болельщикам, которые таким массированным десантом прибыли в Махачкалу и поддержали команду?

- Они всегда у нас такие замечательные, приезжают и поддерживают, поэтому команда собирается их отблагодарить.