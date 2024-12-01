«Спартак» выиграл всухую три гостевых матча РПЛ подряд впервые за 8 лет – тогда стали чемпионами

«Спартак» взял полноценный реванш у «Краснодара» за домашнее поражение 0:3 в первом круге. В воскресенье команда Деяна Станковича обыграла «быков» на выезде с таким же счётом – 3:0 в свою пользу.

В трёх последних гостевых матчах РПЛ «Спартак» побеждал и даже не пропускал. Команда Станковича в этих трёх играх показала такие результаты:

«Пари НН» - «Спартак» 0:2;

ЦСКА – «Спартак» 0:2;

«Краснодар» - «Спартак» 0:3.

Как отмечает Opta, в прошлый раз «Спартак» выигрывал всухую три гостевых матча РПЛ подряд в октябре-ноябре 2016 года. В итоге в том сезоне «красно-белые» стали чемпионами.

«Спартак» после семнадцати туров РПЛ отстаёт от лидирующего «Зенита» на пять очков.