Биджиев: «Конечно, результатом немного разочарованы»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед после игры с «Факелом».

- Сложный ничейный матч, вновь команда не забила ни одного гола, но и не пропустила. Больше довольны или разочарованы?

- Домашний матч. Конечно, результатом немного разочарованы. Понятно, матч ожидался таким, каким был. Просто соперник имел в своем составе двух высоких нападающих, очень много передач на них, которые связаны с верховой борьбой. Если в обороне, в принципе, справились, то в атаке не хватило где-то завершения, точности в финальной стадии. Первый тайм, конечно, был с нашей стороны не очень удачный. Второй тайм был получше.

- Все-таки казалось, больше опасных моментов было в первом тайме. Ян Джапо, казалось, когда было невозможно не попасть в ворота, а в перерыве его заменили. Это по причине травмы, или были какие-то перестановки? Потому что вышел Темиркан Сундуков.

- Да, Ян имел два хороших момента, тем не менее, возникала опасность у наших ворот с этой стороны. Поэтому решили поменять и выпустить свежего Сундукова, чтобы он более надежно перекрыл эту зону. Ян работал в атаку и имел два момента.

- Через неделю казанский «Рубин» - это последний матч в году для «Динамо». Что-то особенное к этому матчу можно приготовить? «Динамо» не будет отступать от своих принципов - строго в обороне и максимально опасно, как получится, в атаке?

- Безусловно, заключительный матч в году очень важен, поэтому будем готовиться, чтобы подойти во всеоружии.