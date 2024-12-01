Такого не было со времён Карреры: «Спартак» выдал яркую серию в РПЛ

«Спартак» под конец года радует армию своих болельщиков. Им жаль, что в скором времени в чемпионате наступает затяжная пауза, и в ходе зимних сборов набирать форму придётся заново. В октябре-ноябре-декабре «красно-белые» выдали серию из пяти побед в Премьер-лиге. Команда Деяна Станковича на этом отрезке была сильнее «Пари НН» (2:0), ЦСКА (2:0), «Акрона» (4:0), «Локомотива» (5:2) и «Краснодара» (3:0).

Как отмечают эксперты статистики из Opta, «Спартак» выдал серию из пяти побед в Премьер-лиге подряд впервые с ноября-декабря 2017 года. Тогда главным тренером «красно-белых» был Массимо Каррера.

Продлить серию до шести игр «Спартак» постарается 7 декабря, когда будет принимать «Пари НН».