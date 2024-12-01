«Спартак» ворвался в топ-3 РПЛ

«Спартак» набрал отличную форму, и фанатам московской команды наверняка жаль, что скоро наступает зимнее межсезонье. В шести последних турах Премьер-лиги «красно-белые» обыгрывали «Пари НН» (2:0), ЦСКА (2:0), «Акрон» (4:0), «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0).

Эти результаты вкупе с неудачами остальных команд в этой зоне позволили «Спартаку» подняться на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красно-белые» по очкам сравнялись с «Локомотивом» (по 34), но при этом превосходят конкурента по личным встречам (1:3, 5:2).

Выше «Спартака» идут «Краснодар» (38 очков) и «Зенит» (39 очков).

В последнем матче в 2024 году «Спартак» сыграет дома против «Пари НН».