Пальцев: «Не получилось победить, больше обидно»

Лучший футболист встречи «Динамо» Махачкала - «Факел» Валентин Пальцев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Была битва с минимальным количеством опасных моментов, но все-таки команда вновь сыграла на ноль, и вам как защитнику, наверное, особенно приятно?

- Да, конечно, приятно. Не получилось победить. Больше обидно. Наверное, лучше было пропустить один и забить два, победив. Сегодня было много борьбы, не так много моментов у нас и у них, поэтому закономерный результат.

- Нет ли какого-то постоянства, что второй матч подряд команда играет 0:0? В чем нужно прибавлять «Динамо», чтобы в дальнейшем радовать своих болельщиков?

- Наверное, в реализации каких-то мелких моментов, чтобы они решали игру.

- Следующий матч с «Рубином». Есть ли какое-то намерение на реванш? В матче первого круга казанцы были заметно сильнее.

- Да, наверное, да. Нужно победить и подняться в турнирной таблице.