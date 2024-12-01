«Спартак» остановил затяжную серию «Краснодара» без поражений

В центральном матче семнадцатого тура Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» с крупным счётом 3:0. Автором дубля стал Манфред Угальде, а ещё один гол на свой счёт записал Эсекьель Барко.

Как следствие, оборвалась затяжная серия «Краснодара» без поражений в Премьер-лиге. В прошлый раз «быки» проигрывали в чемпионате ещё 11 мая, когда уступили, кстати говоря, тоже «Спартаку» - 0:1.

В итоге серия «Краснодара» без поражений в РПЛ составила 18 матчей (13 побед + 5 ничьих).

Теперь в Российской премьер-лиге сезона 2024/2025 не осталось команд с нулём в графе поражений.