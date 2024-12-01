Укротители «быков»: три игрока «Спартака», придумавшие первое поражение (и сразу разгром!) «Краснодара»

Оценки футболистам Деяна Станковича

«Зенит» благодарит «Спартак», бывает и такое. «Красно-белые» феерично съездили на юг России, отомстив «Краснодару» за домашние 0:3 в первом круге. Теми же домашними 0:3. Только для «быков», для которых это первое поражение в этом сезоне РПЛ. И победил «Спартак» по делу, полностью переиграв «быков», и были у этого вечера свои герои. Явные герои.

Давайте же разберёмся, кто отлично сыграл против «Краснодара». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА «КРАСНОДАР» – «СПАРТАК»

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 8,0. Даже непонятно, что круче. Как Дуарте передачей из центра поля придумал половину первого гола «Спартака», или как он боролся с Кордобой. Основные силы Джон тратил на Бабича и у серба чаще выигрывал, а вот когда оказывался против парагвайца – почти всегда оставался проигравшим.

У самоотверженного Алексиса в активе пять отборов, семь выигранных единоборств и два перехвата.

ЭСЕКЬЕЛЬ БАРКО – 8,5. Сегодня хвалим Барко не совсем за те качества, за которые его брали. Именно в финальной трети Эсекьель работал не идеально – и момент хороший загубил, и обостряющих передач не отдавал. Но на 94-й минуте совершил тот самый голевой проход, оформивший разгром «Краснодара».

Зато как Барко боролся, как укрывал мячи – высший пилотаж! Эсекьель пахал весь матч, просто высекал искры в единоборствах (выиграл восемь из девяти), совершил три перехвата и заработал семь (!) штрафных ударов. Без нарушения правил у него мяч не отбирали сегодня.

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – 9,0. Какая же печаль для Угальде, что РПЛ «завершится» через неделю. Феноменальную форму набрал Манфред – забивает, отдаёт, решает, созидает. Третий кряду прекрасный матч провёл, отметившись победным дублем.

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Сначала идеально разобрался после длинной передачи Дуарте, а затем сам же создал голевой момент активными действиями на фланге. И сам же дал Барко урок по реализации, решив эпизод после серии отскоков.