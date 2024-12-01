«Спартак» отомстил «Краснодару» за 0:3, нанёс «быкам» первое поражение в РПЛ и сохранил лидерство «Зениту»

«Краснодар» и «Спартак» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 17-го тура РПЛ состоялся 1 декабря на стадионе «Краснодар».

Главным матчем закрывался 17-й тур РПЛ. Набравший форму (Кубок России вынесем за скобки) «Спартак» против потускневшего (три ничьи кряду) после феноменальной победной серии «Краснодара». Стартовыми составами тренеры не удивили. Станкович выбрал устаканившийся атакующее сочетание: Угальде, Барко, Бонгонда, Маркиньос, а Мусаев доверил атаку Кордобе, Сперцяну, Ленини, Батчи и Виктору Са.

Начали соперники на отличных скоростях. «Краснодар» предъявил претензии на инициативу, позиционные атаки, «Спартак» по большей части отбивался, осматривался. Виктор Са сам отобрал мяч в центре поля и выдал передачу Сперцяну. Эдуард заложил невероятное соло, завершил его передачей направо, откуда пробил сам же Са. Удар получился слабым и пришёлся точно в руки Максименко.

Больше просматривался гол «Краснодара», однако «Спартак» показал, что присмотрелся чётко. Дуарте от центральной линии полы выдал шикарный заброс, Угальде первым касанием обработал мяч, вторым развернул двух защитников, а третьим пробил мимо Агкацева – 0:1. Породистый гол получился у «красно-белых».

Второй вышел чуть более суматошным, но не менее важным. Угальде обокрал защитника и промчался по флангу. Манфред отдал в центр на Барко, однако Агкацев выручил. Вот только вынос не удался у голкипера, через серию рикошетов мяч отскочил к Пруцеву в штрафной площади. Данил покатил на Угальде, а тот показал Барко, как нужно реализовывать такие моменты – 0:2. 14-й гол Манфреда в этом сезоне РПЛ! И очень серьёзно он демотивировал «быков».

Сразу после перерыва Мусаев не стал делать замены, но через десять минут второго тайма появились-таки Кастаньо с Мозесом. А затем дуплетом появились ещё и Смолов с Гонсалесом. «Краснодар» старался, однако переломить ход матча особо не получалось. Слишком много борьбы стало на поле, «чистых» мячей и «открытых» позиций просто не существовало. После кросса Ленини из борьбы как раз пробил Джон Кордоба – выше ворот.

Отлично «Спартак» отборолся в последние минуты, не позволил даже интриге вернуться. А на четвёртой компенсированной минуте ещё и разгром оформил. Барко сам прибежал к штрафной площади, собрал на себя троих и под давление пробил в дальнюю «девять» - 0:3. Готова месть за 0:3 в первом круге.

Побеждают «красно-белые» в Краснодаре и наносят «быкам» первое поражение в этом сезоне РПЛ, попутно сохраняя лидерство «Зениту».