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Три футболиста «Динамо», из-за которых махачкалинцы дома не смогли обыграть «Факел»

01 Декабря 2024 • 21:04 Комментировать
Динамо Махачкала
0:0
Факел
окончен

Оценки футболистам Хасанби Биджиева

Довольно скучные нули предъявили публике «Динамо» и «Факел». Махачкалинцы на своём поле, наверное, были чуть ближе к победе, однако забить не получилось. В этой игре победила обороны – и это верно для обеих команд. Волк, Пальцев, Гудиев, Сенхаджи – они точно занесут матч себе в актив.

А кто же слабо сыграл против «Факела»? «Евро-футбол.ру» переварил игру, прошёлся по худшим персоналиям матча и выставил субъективные оценки футболистам Хасанби Биджиева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Динамо Махачкала0:0Факел
Волк ДавидКагермазов Сослан  86'Шумахов ИдарПальцев ВалентинАлибеков МуталипГлушков Никита СергеевичМрезиг Хуссем  89'Джапо Ян 46' (Сундуков Темиркан ( 46') Магомедов Ражаб 80' (Зинович Кирилл ( 80') Агаларов ГамидКасинтура Эгаш
Запасные: Гаджиев ШамильГаджиев АбакарКотин НикитаКирш ИльяСердеров СердерАнгбан ВикторьенМагомедов ТимурЮсупов ЗалимханКрачковский АнтонТабидзе Джемал
Гудиев ВиталийЮрганов ИгорьСенхаджи РаянКалинин Игорь 80' (Божин Сергей ( 80') Брахими Мохамед 72' (Моцпан Никита ( 72') Квеквескири ИраклийЯкимов ВячеславМертенс Дилан 88' (Гиоргобиани Николай ( 88') Альшин ИльнурМарков ЕвгенийКаштанов Алексей  66'
Запасные: Васин ИльяСимонов КириллБагамаев АбдулаЩетинин МихаилБрызгалов СергейИвлев АндрейБеленов АлександрБагателия ЛукаМастерной Владислав
01 декабря. Стадион "Анжи-Арена" (Каспийск).
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ДИНАМО» МХ – «ФАКЕЛ»

НИКИТА ГЛУШКОВ – 4,0. Центр поля в целом остался за гостями. И виной тому как раз блёклая игра Глушкова, «подмявшегося» в единоборствах с Квеквескири и Якимовым. Если Мрезиг ещё держал марку, то Никита и передач точных почти не отдавал (всего 16) и борьбу проиграл пять раз из десяти.

А ещё Глушкова аж четыре раза прошли на дриблинге – довольно редкое событие. Добавьте в пассиве ещё 14 потерь Никиты.

ЯН ДЖАПО – 3,5. Сложно приписывать Джапо прям плохой матч, всё-таки его рывки по флангу часто ставили в тупик оборону «Факела». Но как же подвела реализация. Катастрофа. Два прекрасных (и единственных для «Динамо») момента Ян загубил, пробив неточно с угла вратарской площади.

Биджиева так разозлили эти промахи, что он замени Джапо в перерыве.

РАЖАБ МАГОМЕДОВ – 3,5. Магомедов отыграл сильно больше – 80 минут. Хотя его в замена в перерыве тоже смотрелась бы очень органично. Ражаб появлялся по всему фронту атаки, но везде приносил минимум пользы.

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Однажды пробил в защитника из отличной позиции, проиграл 13 единоборств из 17, совершил 20 (!) потерь и трижды неудачно пошёл в дриблинг. Этот матч обороне «Факела» Магомедов явно проиграл.

Худший игрок матча
Никита Глушков Ян Джапо Ражаб Магомедов Другой, напишу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
Факел Динамо Махачкала

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